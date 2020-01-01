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NBA kampüsüne, en fazla 1.600 kişi alınacak!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), oyunculara, NBA ve NBPA'in devam edecek olan sezonda her gece KOVID-19 testi yapacağını bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA), oyunculara, NBA ve NBPA'in devam edecek olan sezonda her gece KOVID-19 testi yapacağını bildirdi.

Testlerin büyük olasılıkla tamamen burundan uygulanacak pamuk çubuğu ile değil, ağızdan ve hafifçe burundan uygulanacak çubuklarla yapılacağı düşünülüyor.

Bir oyuncunun pozitif test sonucu alması halinde, en az yedi gün karantinaya alınacağı belirtildi.

NBA'in ayrıca, Walt Disney World'deki kampüslerinde sezonu devam ettirirken, maksimum 1.600 kişiye izin vereceği açıklandı.

Aile üyelerinin, playoffların ilk turdan sonra oyuncuların yanına katılmasına izin verileceği söylendi. Oyuncular ve ailelerinin, her zaman "balonun" içinde kalmaları gerektiği de eklendi.


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