NBA, James Harden'a 50 bin dolar ceza verdi!

NBA, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği için 50.000 dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Harden'ı maskesiz bir partide gösteren videolar sosyal medyada ortaya çıkmış ve NBA'in bu durumu soruşturmasına yol açmıştı.



ROCKETS - THUNDER MAÇI ERTELENDİ



James, Rockets'ın sezonu dün gece açmayı planladığı Oklahoma City Thunder karşılaşmasına katılabilmek için Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü üç kez KOVID-19 testinde negatif sonuç almıştı. Ancak, Rockets'ın katılmak için yeterli aktif oyuncusu olmadığı için maç ertelenmişti.



Harden, Rockets'ın antrenman kampına geç gelmiş ve tek bir hazırlık maçında görev almıştı. Şimdi ise, ne kadar süreyle karantinaya girmesi gerektirdiğine bağlı olarak, birden fazla normal sezon maçını kaçırma olasılığı bulunuyor.



