NBA Jam'deki Michael Jordan teorisi doğrulandı!

İlk versiyonu 1993'te çıkan video oyunu serisi NBA Jam'in yaratıcısı Mark Turmell, uzun zamandır devam eden komplo teorisini doğruladı ve oyunun Michael Jordan veya Chicago Bulls'dan herhangi birinin Detroit Pistons'a karşı bir son saniye şutu atması durumunda, her zaman kaçıracakları şekilde programlandığını söyledi.



Ars Technica ile yaptığı bir röportajda, NBA Jam baş tasarımcısı Mark Turmell, bir Pistons taraftarı olduğu için oyunda Pistons'la oynarken, Bulls'u son saniye şutlarını otomatik olarak kaıracakları şekilde oyunu programladığını itiraf etti.



Michigan'lı Turmell, şu şekilde konuştu:



"Michael Jordan döneminin zirvesinde Chicago'da bu oyunu yaparken, Pistons ve Bulls arasında büyük bir rekabet vardı. Ancak engeli aşmayı başardıklarından sonra Bulls'u geri haklamanın tek yolu, NBA Jam'deki Pistons'a karşı becerilerini etkilemekti. Ve böylece Bulls ne zaman Pistons'a karşı bir son saniye şutu atarsa, bu şutları kaçıracakları özel bir kod yazmıştım."



Bulls ve Pistons, geçmişte yoğun bir rekabet yaşıyorlardı. "Bad Boys" Pistons kadroları, Jordan neredeyse her içeri girdiğinde kendisine sert fauller yapıyorlardı. Motor City ekibi, MJ'i her ne pahasına olursa olsun durdurmak için dört aşamalı bir plan olan "Jordan Kuralları"nı uygulamıştı.