NBA'in son takas gününde hangi oyuncu nereye gitti?

NBA'in her sene oldukça hareketli geçerek takipçilerini hayal kırıklığına uğratmayan son takas gününde, tekrardan birçok oyuncu yer değiştirerek yeni takımlarında yer buldular.

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NBA'in son takas gününde hangi oyuncu nereye gitti?
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09 Şubat 2024 11:31
NBA'in her sene oldukça hareketli geçerek takipçilerini hayal kırıklığına uğratmayan son takas gününde, tekrardan birçok oyuncu yer değiştirerek yeni takımlarında yer buldular.

OG Anunoby, Pascal Siakam ve Terry Rozier'ın üç haftalık bir zaman diliminde playoff adayı takımlara gönderilmesiyle, birçok yıldız isim aslen bu günden öncesinde çoktan yerini bulmuştu.

Yine de geçtiğimiz gece toplam birçok hamle yapıldı ve takımıyla devam etmesi beklenen bazı oyuncular yer değiştirirken, ayrılması beklenen oyuncular ise ekiplerinde kalmaya devam etti.

İşte NBA'in son takas gününde yapılan tüm hamleler!
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