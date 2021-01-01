NBA'in, bir sezon ortası turnuvası düzenleme planları var!

NBA'in bir sezon ortası turnuvası düzenlemekle ilgili görüşmeleri yeniden başlatmak istediği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre başkan Adam Silver, play-in turnuvasının ilgi görmesi nedeniyle bir sezon ortası turnuvasına oldukça iyimser gözle bakıyor.



Muhtemel bir sezon ortası turnuvası, hiçbir zaman yönetim kurulu oylamasına ulaşmamıştı. Ligin, takımlarının üçte iki çoğunluğunun onayına ve Oyuncular Sendikası ile bir anlaşmaya ihtiyacı bulunuyor.



Turnuva ile ilgili tartışmaların bu yıl başlayabileceği, ancak 2021-22 sezonunda uygulamaya geçmesi için çok geç olduğu söylendi.



NBA'in de, seçkin düzeydeki oyuncuların son All-Star maçındaki ve play-in turnuvasındaki rekabetçi yapıyı benimsemeleri nedeniyle bu fikir konusunda iyimser olduğu kayıtlara geçti.



