NBA'in, 2023-24 sezonunu açacağı maçlar belli oldu!

NBA, 2023-24 sezonunu 24 Ekim'de dört Batı Konferansı takımının yer aldığı iki karşılaşmayla açacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'in, 2023-24 sezonunu açacağı maçlar belli oldu!
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11 Ağustos 2023 10:42
NBA, 2023-24 sezonunu 24 Ekim'de dört Batı Konferansı takımının yer aldığı iki karşılaşmayla açacak.

Denver Nuggets, açılış maçında geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finallerinde süpürdüğü Los Angeles Lakers'ı konuk edecek. Nuggets bu karşılaşmada şampiyonluk bayrağını arena tavanına yükseltecek ve oyuncular ise yüzüklerini alacak.

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı ağırlayacak. Kevin Durant, eski takımının taraftarlarına karşı ilk kez oynamış olacak.

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