"NBA iki takım daha ekleyecek, LeBron da işin içinde olacak!" iddiası

The Ringer'ın ünlü NBA analisti Bill Simmons, NBA'in Las Vegas ve Seattle'da takım kurarak genişleyeceğini ve bu süreçte Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in de yer alacağını iddia etti.



Yakın zamanda Simmons, NBA'in aslında Las Vegas ve Seattle'a genişleyeceğine dair "istihbara" sahip olduğunu belirterek, LeBron'un Las Vegas'taki takımın sahiplik grubuna "katılacağını" sözlerine ekledi:



"Elimde biraz bilgi var. Sanırım lig Vegas'a ve Seattle'a genişleyecek ve Vegas'taki ekibi satın almak için önde gelenin Fenway Sports Group olacağını düşünüyorum. Bir süredir farklı NBA takımlarını yokluyorlardı. Galiba Minnesota'ya bakmışlardı ve şimdi de Vegas için önde gelenler onlar.



LeBron'un bu olayda olup bitenlerin içinde bulunacağına bahse girebilirim. Vegas'taki o takımın en önemli adamı konumuna gelebilir. Bana kalırsa LeBron için en başta gelen senaryo bu. Bir takım sahibi olmak istediğini sanıyorum.



Bence NBA bu genişleme konusuna yakından bakıyor. Her iki takım için toplamda 6.5, 7 milyar dolardan bahsediyoruz."



