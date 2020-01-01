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NBA için Dünya Kupası tarzı bir turnuva yapılabilir mi?

The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın iddiasına göre, NBA, playoffların ilk turunun yerine geçebilecek potansiyel bir Dünya Kupası tarzı grup aşamalı eleme turnuvası düşünüyor.

The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın iddiasına göre, NBA, playoffların ilk turunun yerine geçebilecek potansiyel bir Dünya Kupası tarzı grup aşamalı eleme turnuvası düşünüyor.

Başkan Adam Silver, uluslararası futbolun elindeki ürünü yürütme şeklinin bir hayranı olarak biliniyor. Bu durum, NBA formalarında markaların yer alması ve yapılan diğer eklemelere belli oluyordu. Yine de bu, lig şefi olarak Silver'ın ödünç alma ihtimali olan en iddialı şey olabilir.

Önerilen formatta, playofflara kalmaya hak kazanan 16 takımın hepsine ve sonraki en iyi dört dereceye sahip olan takımları içerebilir: Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings ve San Antonio Spurs.


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