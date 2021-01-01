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NBA hakemi, kanser tedavisi sebebiyle görev alamayacak

Veteran NBA hakemi Tony Brown'ın pankreas kanseri tedavisi göreceğinden ötürü sezonun geri kalanını ve playoffları kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Tecrübeli NBA hakemi Tony Brown'ın, pankreas kanseri tedavisi göreceğinden ötürü sezonun geri kalanını ve playoffları kaçıracağı bildirildi.

NBA Hakem Yetiştirme ve Eğitim kıdemli başkan yardımcısı Monty McCutchen, on dokuz yıllık tecrübeli hakemle ilgili duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Tony, NBA ailesinin ve özellikle de hakemler ailemizin sevilen bir üyesidir. Tony, saha içinde dünya çapında bir hakem olmanın ne anlama geldiğini herkese göstermesinin yanı sıra, saha dışındaki pek çok kişiye de etki etmiştir. NBA hakemleri ailesi ve tüm NBA ailesi, Tony'nin bu cesur savaşa girerken arkasındadır."

Kariyerinde 1.109 normal sezon maçı ve 35 playoff maçı yöneten Brown'a, teşhisin geçtiğimiz ay konulduğu belirtildi.


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