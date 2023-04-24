NBA'in Atlanta Hawks'tan Dejounte Murray'yi mağlubiyetten sonra hakemle temas etmesinden ötürü soruşturmaya başladığı bildirildi.



ESPN'den Tim Bontemps, NBA'in, Hawks'ın Pazar günü playoff ilk turu 4. maçında Boston Celtics'e yenilmesinin ardından guard Murray ve bir maç hakeminin karıştığı bir olay hakkında soruşturma başlattığını söyledi.



Celtics'in 129-121 skorla kazandığı karşılaşmanın sona ermesinin ardından Murray'nin, hakem Gediminas Petraitis'e yaklaştığı ve göğsüyle çarparak bir şeyler söylediği görülmüştü. Daha sonra takım arkadaşlarıyla sahadan çıkan Murray'nin, arkasını dönerek sahanın karşı tarafındaki başka bir hakeme bir şeyler daha söylediği dikkat çekmişti.



Murray'nin, Hawks'ın seride kalmak adına Salı günü kazanmak zorunda olduğu 5. maç için bir uzaklaştırma cezası alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.



Pazar günkü mağlubiyette 23 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynayan 26 yaşındaki oyuncu, serideki dört maçta 25.3 sayı, 7.3 ribaund, 5.8 asist ve 2.3 top çalma ortalamalarına sahip.



