NBA GM'leri, sezonun para için devam etmesinden ötürü "rahatsızlar"

NBA genel menajerlerinin, koronavirüs vakalarındaki ani artış nedeniyle sezonun para kaynaklı devam etmesinden ötürü "rahatsız" oldukları bildirildi.



NBA GM'leri, gerçeğe dönüştürülebilecek en iyi eylemin bir şampiyonu taçlandırmak ve 2019-20 sezonuna devam etmek olacağını kabul etmiş olsalar da, bu bir şüphecilik payı olmadan gerçekleşmedi.



Birkaç NBA GM'inin, son zamanlarda koronavirüs vakalarında ani artış gösteren bir eyaletin parçası olan Orlando'daki Walt Disney World'de, sezonun devam etmesi konusunda endişe duydukları açıklandı.



Anonimlik şartı altında konuşan bir GM, bu deneyim hakkında nasıl hissettiği sorulduğunda, The Athletic'den Sam Amick'e şu yanıtı verdi:



"Rahatsız edici, ama kim rahatsız olmaz ki. Çok fazla belirsizlik var. Tüm uygun önlemlerin alındığını biliyorum ama hala bilinmeyen çok şey var. Siz de, ben de, neden oynadığımızı biliyoruz. Para için. Para işin içinde olmasa, gerçekten oynayacağımızı düşünüyor musunuz? Bunu anlıyorum ve ben de varım, ama tereddütle birlikte."



NBA oyuncularının, menajerlerinin, çalışanlarının ve yöneticilerinin çoğu, sezona devam etmenin asıl nedeninin tamamen parayla ilgili olduğunun farkında.



Genel menajerler, mümkün olan herhangi bir TV gelirini kurtarmanın, gelecek sezonu bir şekilde devam ettirmenin anahtarı olduğunu biliyorlar. Lig halihazırda Çin ile Ekim ayındaki bir çöküşten kaynaklanan yüz milyonlarca kayıptan ve şimdi 11 Mart'ta sezonu durdurduktan sonra, çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya.



