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"NBA GM'leri, Nets'in Harden hamlesini 'komik' buldular" iddiası!

Bazı NBA yöneticilerinin, kimilerine göre "meşruluğu sorgulanabilir" olan bu sezonda, Brooklyn Nets'in James Harden için varını yoğunu takas etmesini "komik buldukları" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bazı NBA yöneticilerinin, kimilerine göre "meşruluğu sorgulanabilir" olan bu sezonda, Brooklyn Nets'in James Harden için varını yoğunu takas etmesini "komik buldukları" iddia edildi.

Yükselen KOVID-19 tehdidi ve kısa süren bir ölü sezon sonrasında, bu NBA sezonu, öncekilerden farklı bir biçimde ilerliyor. Bazı insanlar için tüm dikkat dağıtıcı unsurlar ve kesintiler, bu sezonu önceki sezonlardan daha az önemli hale getiriyor.

Dolayısıyla, ESPN'den Zach Lowe'a göre, ligdeki yöneticiler Harden takasını duyduklarında, görünüşe göre pek etkilenmemişlerdi:

"Takım yöneticilerinden ve temsilcilerinin, seyircilerin olmadığı ve virüsle ilgili sürekli kadro kesintilerinin olduğu bir sezonda, Nets'in bu işlem için her şeyini vermesi durumuna çok güldüklerini duydum. 'Bu yıl şampiyonluğu kimin kazandığını gerçekten umursayacak mıyız? Meşruluğu sorgulanabilir değil mi?' falan diyorlar."

Lig, KOVID-19 protokollerinin bir sonucu olarak birçok oyuncuyu kadro dışında bırakmasının yanı sıra, birden fazla maçı da ertelemek zorunda kalmıştı.


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