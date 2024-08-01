NBA GM'lerinin 'Yılın Çaylağı' adayı Sheppard oldu!

NBA'deki takım yöneticilerinin, Houston Rockets çaylağı Reed Sheppard'ı gelecek sezonun Yılın Çaylağı ödülü için en önde gelen aday olarak gördükleri bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA GM'lerinin 'Yılın Çaylağı' adayı Sheppard oldu!
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01 Ağustos 2024 10:36
NBA'deki takım yöneticilerinin, Houston Rockets çaylağı Reed Sheppard'ı gelecek sezonun Yılın Çaylağı ödülü için en önde gelen aday olarak gördükleri bildirildi.

Sheppard'ın Yaz Ligi'ndeki etkileyici performansı, NBA'deki bazı yöneticilerin ilk sezonunda büyük bir yıl geçireceğine inanmasına vesile oldu.

ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo, bu sezonun Yılın Çaylağı ödülünün kimin olacağı konusunda bir grup lig yöneticisine anket yaptı ve Sheppard, yedi oyla diğer oyuncuları geride bıraktı. Eski Kentucky Üniversitesi oyuncusunun "yaz ligi önyargısından da muhtemelen faydalandığı" öne sürüldü.

Sheppard, dört Yaz Ligi maçında %50,0 şut isabetiyle 20,0 sayı, 4,8 ribaund, 5,3 asist ve 2,8 top çalma ortalamaları yakaladı.

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