NBA GM'lerinin tercihi yine Luka Doncic!

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, NBA yöneticileri arasında yakın zamanda yapılan bir ankette, "etrafında takım kurulacak" 25 yaş altındaki en iyi oyuncu seçildi.



HoopsHype tarafından yapılan bir anket, Luka'nın etrafında bir takım kurmak için en iyi oyuncu opsiyonu olmaya devam ettiğini ortaya koydu.



Önceki seferden farklı olarak, 17 NBA yöneticisi bu tercihlerinde oybirliğine ulaşmamış olsa da, Doncic mümkün olan maksimum oy miktarının yüzde 98.2'sini alarak açık ara bir numaralı seçim oldu.



Luka'nın ardından Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum %35.9 oyla ikinci sıraya yerleşirken, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ise %30.6 oyla üçüncü sıraya oturdu.



Bu sezon performansında nispeten düşüş yaşayan Doncic, maç başına 24.8 sayı, 8.2 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları ile oynuyor.



