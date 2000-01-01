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NBA, genel olarak 2019-20 sezonunun kurtarılması konusunda iyimser

NBA takım sahipleri, oyuncuları ve menajerlerinin 2019-20 sezonunun kurtarılacağı konusunda iyimser oldukları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA takım sahipleri, oyuncuları ve menajerlerinin 2019-20 sezonunun kurtarılacağı konusunda iyimser oldukları bildirildi.

NBA Yönetim Kurulunun bugün sanal bir video oturumunda toplanacağı ve en acil konunun, NBA'in sezona devam etme planı olduğu açıklandı.

Başkan Adam Silver, en az 1 Mayıs'a kadar önemli bir güncelleme yapılmayacağını söylemiş olsa da, toplantı sırasında stratejiler ve endişeler üzerine tartışmalar olacak.

Kaynakların, 2019-20 sezonunu kurtarmak açısından "takım sahiplerinin, oyuncuların, menajerlerin ve lig ofisindekilerin" iyimser bir tutum sergiledikleri söylendi.

NBA'in, kalan sezonu oynamak için Las Vegas'ı düşündüğü söylenmişti. MLB'den farklı olarak, NBA'in sezonunda sadece kısa bir süre kaldığı için, bunun izolasyon senaryosunu daha uygulanabilir hale getirdiği düşünülüyor.

Şampiyonluk adayı bir takımdan bir NBA oyuncusunun, konuyla ilgili "Basketbolcular bu konuda onay veriyorlar, oynamak istiyorlar. MLB farklı, çünkü oynanacak tüm sezonları var. Bizim ise bitirmek için sadece 1-2 ayımız var." şeklinde konuştuğu da eklendi.


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