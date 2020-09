"NBA, gelecek sezon taraftarları arenaya almak için elinden geleni yapacak" iddiası

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, gelecek sezon taraftarların arenalara geri dönmesi için 'ellerinden gelen her şeyi' yapacak.



NBA, 2020-21 sezonunu planlarken, önümüzdeki sezon Orlando'da 2019-20 sezonunu bitirmek için yarattıklarına benzer bir bubble ortamında oynamaya neredeyse tamamen dirençli oldukları bir noktaya ulaşmış gibi görünüyor.



Wojnarowski, bu konuyla ilgili podcast'inde şunları söyledi:



"Bir ay önce, hatta altı hafta önce, gelecek yıla bir bubble'ın içinde başlamak hakkında çok fazla konuşma yapılmıştı. Bu fikre karşı açık olmayı düşündüler. Ve biz o bubble'da devam ettikçe, ligdeki herkesin bu ortama geri dönmemek için elinden gelen her şeyi yapmak istediği fikrine kapılıyorum ve bence başkaları da böyle düşünüyor."



"Ve sadece herkesin çıldırmasından ve bunun normal olmamasından ötürü değil. Ama bence takım sahiplerinin iştahı, anlaşılır bir şekilde oyuncuların iştahı ve gelir akışını geri kazanmak için. Taraftarları arenalara geri getirmek için. Finansal olarak, hayranların bu kadar uzun süre dışarıda kalması korkutucu. Ama hayranların artık akın akın gelmeyeceği bir noktaya kadar dışarıda kalmalarını da istemezsiniz. İnsanlar bu dünyada yapacak başka şeyler buluyorlar. Bir sürü eğlence seçeneği var... İnsanların NBA binalarının dışında kalmalarının, kendileri için bir alışkanlık haline gelecek kadar uzun sürmesini istemezsiniz. Ve herkesi geri de alamayacaksınız."



"Burada daha fazla zaman geçtikçe, ligin, sendikanın, oyuncuların ve kesinlikle takım sahiplerinin, kesinlikle bir şekilde önümüzdeki yıl taraftarları arenalara geri kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair daha büyük bir his kazandım. Bu sosyal mesafe çerçevesinde olacağı anlamına gelse bile. Bunu Amerikan futbolunda bazı yerlerde görüyoruz. Bubble ihtimalini ortadan kaldırdıklarını sanmıyorum, ancak bu, şu anda herkesin yapmak isteyeceği son şey."



NBA'in, bazı takımların maçlar için sınırlı kapasitede seyirci aldığı, mevcut NFL modelini yakından incelediği açıklanmıştı.



NBA şimdi bir sonraki sezona başlamak için en az Ocak ayına kadar bekleyecek.