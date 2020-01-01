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NBA, G League için Atlanta'da bir bubble düşünüyor!

NBA'in, Atlanta'da bir G League bubble'ı kurmayı düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Atlanta'da bir G League bubble'ı kurmayı düşündüğü iddia edildi.

The New York Times'dan Marc Stein, NBA'in bir G League sezonu düzenlemeye ve "Atlanta bölgesinde NBA takımlarına 500.000 dolar aralığında bir giriş ücretine mal olacak bir bubble konseptini" uygulamaya kararlı olduğunu bildirdi.

G League, geçtiğimiz yıl KOVID-19 salgını nedeniyle sezonu iptal etmişti. G League için bir "bubble" tarzı çözüm olarak görülse de, tüm takımların katılmasının beklenmediği iddia edildi.

Dahası, iki yönlü anlaşmalardaki oyuncular, KOVID-19 endişeleri nedeniyle bu sezon 50 maça kadar NBA takımlarında kalabilecekler.

Durumun, özellikle NBA ile G League takımları arasında gidip gelebilecek oyuncular için daha karmaşık olabileceği düşünülüyor.


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