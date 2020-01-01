NBA, G League için Atlanta'da bir bubble düşünüyor!

NBA'in, Atlanta'da bir G League bubble'ı kurmayı düşündüğü iddia edildi.



The New York Times'dan Marc Stein, NBA'in bir G League sezonu düzenlemeye ve "Atlanta bölgesinde NBA takımlarına 500.000 dolar aralığında bir giriş ücretine mal olacak bir bubble konseptini" uygulamaya kararlı olduğunu bildirdi.



G League, geçtiğimiz yıl KOVID-19 salgını nedeniyle sezonu iptal etmişti. G League için bir "bubble" tarzı çözüm olarak görülse de, tüm takımların katılmasının beklenmediği iddia edildi.



Dahası, iki yönlü anlaşmalardaki oyuncular, KOVID-19 endişeleri nedeniyle bu sezon 50 maça kadar NBA takımlarında kalabilecekler.



Durumun, özellikle NBA ile G League takımları arasında gidip gelebilecek oyuncular için daha karmaşık olabileceği düşünülüyor.



