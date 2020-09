NBA Finalleri'nde oynayacak olan Robinson, 2017'de medya kariyeri kovalamış!

Miami Heat guardı Duncan Robinson'ın, NBA'de oynamadan önce 2017'de medya kariyerini kovalamasıyla ilgili bir hikaye ortaya çıktı.Heat, Doğu Konferansı'ndan galip çıkarak, 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne geri dönmüştü. Playoff maratonlarında inanılmaz bir ruh sergileyen ekip, her top, her pozisyon ve her savunma oyunu için büyük mücadele ortaya koymuştu.Bu Miami takımının en güzel hikayelerinden biri, 2018 NBA Draftında hiçbir takım tarafından seçilmemiş olan Robinson'dan çıktı.Robinson'ın, Michigan Üniversitesi'ndeki son sezonunda bir medya kariyeri peşinde koştuğu ve o sırada The Ringer ile çalışan Mark Titus'a, iş dünyasından biriyle bağlantı kurma umuduyla ulaştığı ortaya çıktı.Robinson'ın attığı mesaj şu şekildeydi:Robinson, yalnızca iki yıl sonrasında Heat takımı için elit bir keskin şutör olarak NBA Finallerine giriyor. Robinson, Heat ile muhteşem bir 2019-20 sezonu geçirerek, tüm beklentileri aşmıştı.Robinson, playofflarda 11.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Goran Dragic, Jimmy Butler ve Miami Heat takımının geri kalanı için çok ihtiyaç duyulan alan boşluğunu sağlayan genç oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden %40 isabetle oynuyor.