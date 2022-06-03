NBA finallerinde ilk adım Boston Celtics'ten

NBA final serisi Golden State Warriors ile Boston Celtics arasında oynanan ilk maçla başladı. Boston Celtics, deplasmanda oynadığı maçta geri gelerek 120-108 kazandı.



Stephen Curry'nin 6 üçlük isabeti bulduğu ilk çeyreği Golden State Warriors, 32-28 önde kapattı. Celtics, ikini çeyrekte üst üste üçlük isabetleriyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarıyı 56-54 önde kapattı.



Üçüncü çeyrekte durdurulamaz bir hücum performansı sergileyen Warriors, tam 38 sayı bularak son bölüme 94-82 önde girdi. Celtics, hücumda maksimum performans sergilerken savunmada da Warriors'a fazla sayı şansı vermedi ve son çeyreğine 12 sayı farkla geride girdiği maçı 12 sayı farkla kazanmayı başardı.



Boston Celtics ve Golden State Warriors, ilk maçta toplam 40 üçlük isabeti buldu ve NBA finalleri rekoru kırıldı.



NBA finallerinde ilk kez oynayan bir oyuncunun yaptığı en çok asist rekorunu kıran Tatum, toplam 13 asist yaptı. All-NBA seçilen Tatum, 12 sayıda kaldı. Al Horford, 8'de 6 üçlükle 26 sayı kaydederek Celtics'in en skoreri oldu. Jaylen Brown 24 sayı, Derrick White 21 sayı, Marcus Smart ise 18 sayıyla oynadı.



Warriors'ta Stephen Curry 6'sı ilk çeyrekte olmak üzere toplam 7 üçlük isabetiyle 34 sayı üretti. Andrew Wiggins 20, Klay Thompson ise 15 sayıyla oynadı.



NBA final serisinde ikinci maç 5 Haziran Pazar'ı 6 Haziran Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ 03.00'te yine Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak.





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