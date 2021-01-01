Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA Finalleri serisinin programı belli oldu!

NBA, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns'ın yer alacağı NBA Finalleri serisinin programını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns'ın yer alacağı NBA Finalleri serisinin programını duyurdu.

İki ekip arasında oynanacak maçların günleri şu şekilde olacak:

1. Maç: 6 Temmuz
2. Maç: 8 Temmuz
3. Maç: 11 Temmuz
4. Maç: 14 Temmuz
5. Maç*: 17 Temmuz
6. Maç*: 20 Temmuz
7. Maç*: 22 Temmuz

(*gerekirse)

Tarihindeki tek şampiyonluğu 1971 yılında kazanmış olan Milwaukee, 1974'ten bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselmiş oldu.

1968'de NBA'e dahil olmasından bu yana şampiyonluk kazanmamış olan Phoenix ise, 1993'teki NBA Finalleri'nden beri ilk kez bu yolda mücadele verecek.

Çok sayıda yıldız oyuncu, kariyerlerinde ilk kez Larry O'Brien kupasını kaldırmak için mücadele edecek. Suns'da 16 yıllık veteran oyuncu Chris Paul ve All-Star Devin Booker, takım arkadaşları olarak ilk sezonlarında şampiyonluk kazanmaya çalışacaklar.

Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ve Jrue Holiday üçlüsü, aynı şekilde kariyerlerindeki ilk şampiyonluk yolunda olacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal