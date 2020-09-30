NBA Finalleri bilet piyasasında, 200 milyon dolarlık değer kaybı!

2020 NBA Finalleri bilet piyasası değer kayıplarının 200 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi.TickeiQ tarafından hazırlanan bir tahmine göre, Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasındaki 2020 NBA Finalleri'ni taraftar olmadan oynamak, bilet piyasası değerlerine büyük bir darbe vuracak.Bilet piyasası değer kayıplarının, 200 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor ve bu tahmin, her takım için en son NBA Finalleri ikincil piyasa değerine, koltuk sayısına ve taraftarlar olmadan oynanan maçların miktarına dayanıyor.Bu kesin bir ölçü olmasa da, kayıpların büyüklüğünü takım ve konferans yoluyla karşılaştırmanın en basit yolu olarak görülüyor.Tüm NBA Finalleri için tahmini bilet piyasa değeri, 212 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.