NBA, faul almak için yapılan bazı hareketleri azaltmak istiyor

NBA Müsabaka Komitesi'nin, oyuncuların faul almak için şut atarken doğal olmayan hareketler yapmalarını kısıtlamak adına kural değişikliklerini daha fazla araştırmak için bir araya geldiği bildirildi.



NBA'in, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ve Brooklyn Nets süperstarı James Harden gibi yıldızların da dahil olduğu birçok oyuncunun, faul düdüğü almak için "geriye ve yana doğru eğilmelerini" sınırlamak istediği iddia edildi.



Planın, öncelikle bu yaz bir oylama yapılması için Yönetim Kuruluna gidilmesi ve 2021-22 sezonu için kural değişikliklerinin uygulanması olacağı, bir sonraki adımın ise ligin GM'leri ile takım sahiplerine, resmi olarak hangi hareketlerin doğal olmadığı üzerine konuşmak olacağı söylendi.



Young ve Harden bu "doğal olmayan" hareketleri esas olarak kullanan oyuncular olarak anılmalarına rağmen, lig ve takımların bu hareketleri "tüm oyunculara hücumda çok büyük avantaj sağlayan genel bir sorun olarak" gördüğü söylendi.



