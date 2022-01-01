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NBA, ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu!

NBA, KOVID-19 salgını nedeniyle Aralık ayında ertelenmiş olan 11 maçın yeni tarihlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, KOVID-19 salgını nedeniyle Aralık ayında ertelenmiş olan 11 maçın yeni tarihlerini açıkladı.

Lig ayrıca, takımların takvim yoğunluğunda herhangi bir sorun yaşamamaları için sekiz maçı başka tarihlere taşımak durumunda kaldı.

Yeniden planlanan NBA maçları, Ocak, Şubat ve Mart aylarında oynanacak:

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 10 Ocak

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 11 Ocak

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 25 Ocak

Denver Nuggets - Brooklyn Nets: 26 Ocak

Toronto Raptors - Chicago Bulls: 26 Ocak

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 3 Şubat

Miami Heat - San Antonio Spurs: 3 Şubat

Washington Wizards - Brooklyn Nets: 17 Şubat

Orlando Magic - Toronto Raptors: 4 Mart

Golden State Warriors - Denver Nuggets: 7 Mart

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 31 Mart


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