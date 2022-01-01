NBA, ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu!

NBA, KOVID-19 salgını nedeniyle Aralık ayında ertelenmiş olan 11 maçın yeni tarihlerini açıkladı.



Lig ayrıca, takımların takvim yoğunluğunda herhangi bir sorun yaşamamaları için sekiz maçı başka tarihlere taşımak durumunda kaldı.



Yeniden planlanan NBA maçları, Ocak, Şubat ve Mart aylarında oynanacak:



Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 10 Ocak



Detroit Pistons - Chicago Bulls: 11 Ocak



New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 25 Ocak



Denver Nuggets - Brooklyn Nets: 26 Ocak



Toronto Raptors - Chicago Bulls: 26 Ocak



Chicago Bulls - Toronto Raptors: 3 Şubat



Miami Heat - San Antonio Spurs: 3 Şubat



Washington Wizards - Brooklyn Nets: 17 Şubat



Orlando Magic - Toronto Raptors: 4 Mart



Golden State Warriors - Denver Nuggets: 7 Mart



Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 31 Mart



