NBA, ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu!

NBA, KOVID-19 salgını nedeniyle Aralık ayında ertelenmiş olan 11 maçın yeni tarihlerini açıkladı.
Lig ayrıca, takımların takvim yoğunluğunda herhangi bir sorun yaşamamaları için sekiz maçı başka tarihlere taşımak durumunda kaldı.
Yeniden planlanan NBA maçları, Ocak, Şubat ve Mart aylarında oynanacak:
Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 10 Ocak
Detroit Pistons - Chicago Bulls: 11 Ocak
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 25 Ocak
Denver Nuggets - Brooklyn Nets: 26 Ocak
Toronto Raptors - Chicago Bulls: 26 Ocak
Chicago Bulls - Toronto Raptors: 3 Şubat
Miami Heat - San Antonio Spurs: 3 Şubat
Washington Wizards - Brooklyn Nets: 17 Şubat
Orlando Magic - Toronto Raptors: 4 Mart
Golden State Warriors - Denver Nuggets: 7 Mart
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 31 Mart