NBA, en iyi 75 oyuncusunu özel törenle onurlandırdı!

NBA, 75'inci yıldönümünü tüm zamanların en iyi 75 oyuncusunu onurlandırdığı ışıltılı bir törenle kutladı.



Dün geceki All-Star maçının devre arasında, Michael Jordan, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi efsane isimlerin yer aldığı '75. Yıldönümü Takımının' 45 üyesi, Rocket Mortgage FieldHouse'da bir araya geldiler.



Özel tören, günümüz oyuncuları için yolu açmış olan basketbolun en efsane isimlerini onurlandırma fırsatı oldu.



Her birinin göğsünde 75 logolu lacivert ceketler giyen NBA'in efsaneleri, büyük alkışlarla karşılandı ve en yüksek tezahürat ise, orta sahadaki yükseltilmiş podyuma en son çıkan kişi olan, Chicago Bulls efsanesi Jordan için yapıldı.



75. takımın hayatta olmayan üyelerine fotoğraflarda yer verilirken, törene katılmayan üyeler ise izleyicilere el salldıkları videolarda yer buldular.



Cleveland şehri, 1997'de 50. Yıldönümü Takımı'nın onurlandırılmasından sonra, ligin efsanelerini ikinci kez onurlandırma fırsatı yakalamış oldu.



