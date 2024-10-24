NBA'in, yıldız oyuncu Joel Embiid'in yokluğunda Philadelphia 76ers'ın oyuncu katılım politikasını ihlal edip etmediği konusunda bir soruşturma başlatmasının beklendiği iddia edildi.



Sixers, sol diz sakatlığı yönetimi olarak adlandırdıkları gelişmeyle Embiid'i bu haftaki üç maç için de kadro dışı bırakmıştı.



ESPN'den Shams Charania, 76ers'ın Embiid'in "bireyselleştirilmiş planına iyi yanıt verdiğini" ve bu hafta antrenman maçları da dahil olmak üzere basketbola dönüş faaliyetlerini artıracağını bildirmişti.



Hem Embiid hem de Paul George'un bu sezon arka arkaya gecelerde oynanacak kaçırması bekleniyor.



Yaz döneminde 12 kilo civarı verdiği ve daha fazlasını vermeyi umduğu söylenen Embiid'in sol dizine bant takmaya devam edeceği de belirtildi.



