NBA efsaneleri, The Last Dance'i tartışacaklar

NBA efsanesi Magic Johnson, The Last Dance belgeselinin sona ermesinden sonra yayınlanacak "After the Dance" programında yer alacak.



The Last Dance'in son iki bölümü Pazar günü ESPN'de yayınlanacak, ancak bu belgeselin sona erişi, tartışmanın sonu olmayacak. dokuzuncu ve onuncu bölümlerden sonra, Johnson ve ünlü analist Stephen A. Smith, Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki hit spor belgeseli hakkındaki düşüncelerini paylaşacaklar.



"After Dance with Stephen A. Smith: A SportsCenter Special" isimli program Salı günü yayınlanacak ve Johnson ile diğer NBA efsanelerini içerecek:



"Yayın şebekesi, ESPN'in Michael Jordan ve Chicago Bulls ile son yılının belgeselinin tamamlanmasından iki gün sonra, Salı günü saat 20:00'de After Dance with Stephen A. Smith: A SportsCenter Special isimli bir saatlik özel yayın yapacak."



Smith ve basketbol efsanesi Magic Johnson, The Last Dance'dan en büyük çıkarımlarını tartışacak ve diğer NBA efsaneleri de buna katılacak.



The Last Dance, 19 Nisan'dan beri her Pazar (Türkiye'de Pazartesi) yayınlanıyor ve her gece neredeyse bir saatlik iki bölüm bırakıyordu. Yayınlandığı günlerde, belgesel ortalama beş milyondan fazla izleyici çekiyordu.



Belgesel, ilk olarak Haziran ayında yayınlanacaktı, ancak NBA'in 2019-20 sezonunu askıya almasına neden olan koronavirüs pandemisi nedeniyle, ilk çıkış zamanı Nisan ayına çekilmişti.