NBA Draftı'nın zirve yıldızlarından 43 sayılık düello!

Detroit Pistons'ın geçtiğimiz gece Houston Rockets'ı 112-104 mağlup ettiği maçta, 2021 NBA Draftı'nın ilk iki sıradan seçilen yıldız adayları Cade Cunningham ve Jalen Green ilk kez karşı karşıya geldi.



Cunningham karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, Green, 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle Rockets'ın en skorer ismi oldu:



