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NBA Draftı'nın zirve yıldızlarından 43 sayılık düello!

Detroit Pistons'ın geçtiğimiz gece Houston Rockets'ı 112-104 mağlup ettiği maçta, 2021 NBA Draftı'nın ilk iki sıradan seçilen yıldız adayları Cade Cunningham ve Jalen Green ilk kez karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın geçtiğimiz gece Houston Rockets'ı 112-104 mağlup ettiği maçta, 2021 NBA Draftı'nın ilk iki sıradan seçilen yıldız adayları Cade Cunningham ve Jalen Green ilk kez karşı karşıya geldi.

Cunningham karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, Green, 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle Rockets'ın en skorer ismi oldu:


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