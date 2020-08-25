NBA Draft Lotaryası, 20 Ağustos'a çekildi

The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in 25 Ağustos 2020 tarihli Draft Lotaryası tarihinin, 20 Ağustos'a çekildiğini duyurdu.



2020 NBA Draftı'nın, planlandığı gibi 16 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.



Koronavirüs nedeniyle dört aylık bir aradan sonra NBA, 30 Temmuz'dan itibaren Orlando'da sezonunu yeniden başlatmaya hazır durumda. Her takım için sekiz sıralama belirleyici maç olacak ve bunu 15-16 Ağustos'ta planlanan muhtemel play-in turnuvası maçları izleyecek.



Bu noktada belirlenen playoff takımlarıyla lig, Draft Lotaryası ile önüne bakabilecek.



Daha erken bir tarih, takımlara pozisyonlarına göre daha gelişmiş bir keşif yapma fırsatı verecek.



Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves ekiplerinin, 1 numaralı seçim için yüzde 14 şansa sahip olduğu biliniyor. Hepsinin ise, ilk dört sıra için yüzde 52.1'lik bir şansı bulunuyor.



