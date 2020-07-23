"NBA, dışarıda kalan sekiz takım için 'Delete 8'i kuracak" iddiası!

Orlando'daki Disney World'de kalan 22 takımın dışında, NBA'in dışarıda kalmış olan sekiz takımın birlikte antrenman yapması için bir anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.



Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'a göre "Delete 8", Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Detroit Pistons, New York Knicks, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors ekiplerinin bulunacağı ve gelecek ay grupça antrenman yapılmasını sağlayacak bir oluşum.



Ligin Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren buna yeşil ışık yakacağı ve her takımın kendi ev tesislerinde antrenman yapabileceği bildirildi.



Bunu, diğer iki takım tarafından düzenlenen iki haftalık grup çalışması izleyecek. NBA henüz hangi şehirlerin ev sahibi olacağına karar vermiş değil.



ŞİKAGO BUBBLE'I PLANI GEÇERSİZ OLMUŞTU



Plan iyi görünse de, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) onayına bağlı olarak ilerleyecek.



NBPA genel menajeri Michele Roberts, geçen ay yaptığı açıklamada, "Ölü sezonda yeteri kadar iş yapamadıklarından dolayı endişeli olan bazı oyuncular, özellikle de genç oyuncular olduğunu biliyorum. Ama Orlando'da sağladığımız aynı güvenlik ve sağlık garantisine sahip olmayan (yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili) bir oluşum kurma konusunda endişeliyim." şeklinde konuşmuştu.



Daha önceki raporlar, ligin Şikago'da benzer bir bubble benzeri tesis kurmak istediğini, ancak planın bozulduğunu göstermişti.



Delete 8'in ayrı kurulacak bubble'ının, 2019-20 NBA sezonuna hiçbir etkisi olmayacağı da belirtilenler arasında.



