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NBA'den yeni ödül: 'Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Þampiyonu' ödülü!

NBA, 'sosyal adaleti ve ligin uzun yýllar boyu süregelen saygý ve kapsayýcýlýk deðerlerini sürdürme' amacýyla, her yýl bir oyuncuya takdim edilecek olan yeni bir ödül olan, 'Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Þampiyonu' ödülünü duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; Twitter
NBA, 'sosyal adaleti ve ligin uzun yýllar boyu süregelen saygý ve kapsayýcýlýk deðerlerini sürdürme' amacýyla, her yýl bir oyuncuya takdim edilecek olan yeni bir ödül olan, 'Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Þampiyonu' ödülünü duyurdu.

Abdul-Jabbar uzun zamandýr basketbolun sosyal adalet alanýndaki en önde gelen seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun kariyeri boyunca, Kareem ve Boston Celtics efsanesi Bill Russell ve Cleveland Browns running back'i Jim Brown gibi diðer önde gelen siyahi sporcular, efsane boksör Muhammed Ali'nin Vietnam Savaþý'na katýlmama kararýný desteklemek için Cleveland Summit olayýný baþlatmýþtý.

Yýllýk ödülünün kazananý, 100.000 dolarlýk bir ödül kazanacak ve bu ödülü baðýþlayacaðý bir hayýr kurumu seçecek. Diðer dört finalistin her biri ise alacaklarý 25'er bin dolarý ayný amaçla kullanacak.

30 takýmýn tamamý, ödül için bir oyuncuyu aday gösterecek. Finalistler, eski NBA oyuncularý, lig yöneticileri ve sosyal adalet aktivistlerinden oluþan yedi kiþilik bir komite tarafýndan seçilecek. Adaylar ve kazananlar, 22 Mayýs'ta baþlayacak olan NBA playofflarýnda açýklanacak.


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