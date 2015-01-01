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NBA'den Trae Young'a 15.000 dolar ceza!

NBA'in, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a hakemle temas kurduğu için 15.000 dolar para cezası verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a hakemle temas kurduğu için 15.000 dolar para cezası verdiği bildirildi.

Olay, Perşembe gecesi Atlanta'nın Washington Wizards'a 122-111 mağlup olduğu maçın ikinci çeyreğinde meydana gelmişti.

Maçtan sonra Young, ligin hücum oyuncularının doğal olmayan hareketler kullandığında faul düdüğü almalarını engelleyen yeni kurallarına karşı çıktığını belirten açıklamalar yapmıştı.

Young, 2020-21 sezonunda maç başına serbest atış denemelerinde lig genelinde dördüncü sırada yer alırken, bu yıl 32. sıraya düşmüş durumda.

Çizgiye gitmekte zorlanmasına rağmen, Young bu sezon hala maç başına 24.2 sayı ve 10.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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