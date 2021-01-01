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NBA'den, taraftarların suistimaliyle mücadelede yeni önlemler!

NBA'in, taraftarların suistimaliyle mücadele konusunda, takımları yeni önlemler konusunda bilgilendirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, taraftarların suistimaliyle mücadele konusunda, takımları yeni önlemler konusunda bilgilendirdiği bildirildi.

Alınan önlemler, şu şekilde sıralandı:

- Banlamalara ek olarak, takımlar ve arenaların yasa ihlallerini takip etmek için süreç geliştirmeleri teşvik edilecek.
- Maçlar sırasında 3 kez Davranış Kuralları duyurusu yapılacak.
- Arena güvenliği geliştirilecek.

Bu önlemler, playoffların ilk turu boyunca çeşitli arenalarda taraftarlarla ilgili birçok gereksiz ve kabul edilemez olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bu olaylar arasında bir Philadelphia 76ers taraftarının, bileğinden sakatlanan Washington Wizards oyuncusu Russell Westbrook'a patlamış mısır dökmesi, bir New York Knicks taraftarının Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürmesi, Utah Jazz taraftarlarının, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın ailesini sözlü olarak taciz etmeleri, bir Boston Celtics taraftarının, maçtan sonra soyunma odasına giderken Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'e su şişesi fırlatması ve bir Wizards taraftarının, bir güvenlik görevlisinin müdahalesi öncesinde sahaya koşması bulunuyordu.


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