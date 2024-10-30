NBA, Philadelphia 76ers'a, pivot Joel Embiid'in sağlık durumuyla tutarsız olan ve ligin oyuncu katılım politikasını ihlal eden kamuya açık açıklamaları nedeniyle 100 bin dolar para cezası verdi.



NBA, Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey ve başantrenör Nick Nurse'ün kamuya açık bu yasak açıklamalarda bulunan kişiler olduğunu öne sürerken, hangi açıklamaların ihlal olduğunu belirtmedi.



Soruşturmanın, Embiid'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle oynayamayacağını doğruladığı ve bu nedenle kaçırdığı maçların oyuncu katılım politikasını ihlal etmediği ortaya çıktı.



Lig ayrıca, Embiid'in Olimpiyatlar sırasında dizinden yeni bir sakatlık geçirmediğini ancak oynamaya başlaması durumunda daha fazla hasar alma riski taşıyacak kadar dengesiz durumda olduğunu, bu nedenle de Sixers'ın "sol diz sakatlığı yönetimi" konusundaki resmi sakatlık tanımlamasının meşru olduğunu tespit etti.



NBA'in geçtiğimiz sezon yürürlüğe koyduğu politikaya göre, lig bir yıldızın ulusal televizyonda yayınlanan bir maçta oynamaması durumunda inceleme yapabilme hakkına sahip. Embiid'in sezon açılışını kaçırmasının ardından, geçtiğimiz hafta bu şekilde bir soruşturma başlatılmıştı.



Embiid, menisküs sakatlığını düzeltmek için sol dizinden ameliyat olduktan sonra geçtiğimiz sezonun sonundaki 29 maçı kaçırmak durumunda kalmıştı.



Eski MVP, bu sezon tüm hazırlık maçlarını kaçırdı ve henüz hiçbir normal sezon maçında ise oynamadı.



