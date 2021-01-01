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NBA'den, "Simmons bize uymaz" diyen Lacob'a para cezası!

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, NBA'in "ayartmaya" karşı kuralını ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, NBA'in "ayartmaya" karşı kuralını ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın Warriors ile uyumu hakkındaki yorumlarının ardından lig, Lacob'a para cezası verdiğini duyurdu.

Lacob, Simmons için bir takas yapmanın Warriors için bir anlam ifade etmediğini iddia etmişti. Simmons'ın bir haftadan kısa bir süre sonra olan 76ers kampına rapor vermesinin beklenmediği açıklanmıştı.

Söz konusu yorumları San Francisco Chronicle'dan Rusty Simmons'a yapan Lacob, Warriors'ın her zaman gelişmek istediğini kabul etse de, halihazırda kadroda Draymond Green'e sahip oldukları için Simmons'ın buna bir yanıt olmadığını açıklamıştı.

Sixers ekibi, Simmons'ı takas etmek istese de, karşılığında bir All-Star almayı umduğu için istedikleri fiyatların yüksek olduğu belirtilmişti.


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