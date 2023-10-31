NBA'den Sezon İçi Turnuvası için 30 yeni saha dizaynı!

NBA, Sezon İçi Turnuvası'nda 30 takımın tamamı için saha dizaynlarını paylaştı.NBA, 3 Kasım Cuma günü başlayacak olan Sezon İçi Turnuvası'nda takımların oynayacağı resmi saha dizaynlarını duyurdu.İlk kez 30 takımın tamamı için alternatif sahalar uygulayacak olan NBA, aynı zamanda ilk kez herhangi bir takımı için tamamen boyalı vedetaylı parkeler olmayan bir sahayı kullanıma açıyor olacak.Boston Celtics, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans ve Portland Trail Blazers ekipleri, takım tarihinde ilk kezbir sahada performans gösterecekler.NBA'in ilk Sezon İçi Turnuvası, 3 Kasım Cuma günü NBA takımlarının kendi şehirlerinde düzenlenecek olanile start alacak.yeniden takımların şehirlerinde oynanan(4 ve 5 Aralık) ve(7 Aralık) ile devam ederken, Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenecek olanmaçıyla (9 Aralık) son bulacak.