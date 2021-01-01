NBA'den, Paul'u iten Beverley'ye tek maçlık ceza!

NBA, Batı Konferansı finallerinin 6. maçında Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u arkadan iten LA Clippers guardı Patrick Beverley'ye bir maç uzaklaştırma cezası verdi.



Beverley'nin cezası, gelecek sezon "oynamaya uygun" olduğu ilk maçta devreye girecek.



Clippers'ın karşılaşmanın bitimine 5:49 kala 26 sayı geride olduğu anda mola almasının ardından, Beverley, benche doğru yürüyen Paul'u arkadan itip düşürmüş ve ardından oyundan atılmıştı.



Beverley daha sonra Twitter'da bu hareketi için Paul'dan özür dilemişti.



