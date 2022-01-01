NBA'den Nurkic ve Herro'ya 25'er bin dolar ceza!

NBA, Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic ve Miami Heat guardı Tyler Herro'nun Çarşamba günkü arbedelerinden dolayı ayrı ayrı 25 bin dolar para cezasına çarptırıldıklarını duyurdu.



Herro, Çarşamba günkü maçın sonlarında Nurkic'in sert perdesinin ardından yere düşmüş ve buna Trail Blazers pivotunu arkadan iterek karşılık vermişti. Nurkic'in akabinde Herro'ya bir yumruk sallamasıyla devam eden olay, her iki takımdan da oyuncuların devreye girip ikiliyi ayırmasıyla sona ermişti.



Hakemler sonuç olarak, Nurkic ve Herro'ya teknik faul cezaları vererek oyundan atmışlardı.



Portland ve Miami ekipleri, 19 Ocak'ta tekrar karşı karşıya gelecek.



