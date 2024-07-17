NBA'den men edilmiş olan Jontay Porter'ın, Yunanistan'da oynamak için federal mahkemeden izin istediği bildirildi.



Maçlarda kasıtlı olarak düşük performans göstererek bahisçilere yardım ettiğini itiraf ettikten sonra NBA'den men edilen Porter'ın, oyunculuk kariyerine Yunanistan'da devam etmek için federal mahkemeden izin istediği açıklandı.



Porter, avukat Jeff Jensen tarafından gönderilen bir mektupta, ABD pasaportunu geri alabilmesi, Avrupa'da seyahat etmesine ve Yunanistan'ın Patras kentinde ikamet etmesine izin verilebilmesi için kefaletinin bazı koşullarının değiştirilmesini talep etti. Jensen'in mahkemeye, Porter'ın Yunan kulübü Promitheas BC'de oynayacağını söylediği belirtildi.



Jensen, savcıların bu talebe herhangi bir itirazının olmadığını kaleme aldı.



24 yaşındaki Porter, önceki ay ligden men edilmesine yol açan skandalda federal komplo suçunu itiraf etmişti. 18 Aralık'ta belirlenecek cezayı beklerken 250 bin dolarlık kefaletle serbest kalmış olan Porter'ın, üç buçuk ila dört buçuk yıl arası sürecek bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.



Porter, geçtiğimiz sezon Toronto'da forma giydiği beş maç da dahil olmak üzere 26 maçta 4.4 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca 2020-21 sezonunda Memphis Grizzlies'de 11 maçta forma giymişti.





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