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NBA'den, LeBron'u "ayartan" Pat Riley'ye para cezası!

NBA'in, Miami Heat başkanı Pat Riley'ye yakın tarihli bir röportajda ligin ayartma karşıtı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 25 bin dolar para cezası verdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Miami Heat başkanı Pat Riley'ye yakın tarihli bir röportajda ligin ayartma karşıtı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 25 bin dolar para cezası verdiği açıklandı.

"The Dan Le Batard Show with Stugotz" podcastinde, Riley Heat efsanesi Dwyane Wade'in gelecekte bir şekilde organizasyona geri dönebileceği sorulduğunda, soruyu yanlış yorumlamış ve Le Batard'ın LeBron James hakkında soru sorduğunu düşünerek, şu yanıtı vermişti:

"Arayıp geleceğini haber verseydi anahtarı paspasın altına bırakırdım. Cidden. Ama geleceğinden oldukça şüpheliyim, anahtar artık paslandı."

Şu anda Los Angeles Lakers ile sözleşmesi olan James, 2012 ve 2013 yıllarında Heat ile arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.


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