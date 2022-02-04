NBA'den, Kobe Bryant Ödülü için yeni tasarım!

KUPANIN DETAYLARI DA AÇIKLANDI

NBA, 2022 All-Star Maçı MVP'sine verilecek olan Kobe Bryant Ödülü'nün yeni tasarımını tanıttı.Lig, 20 Şubat'ta Cleveland'da sahibine verilecek olan yeni versiyonu tasarlamak için sanatçı Victor Solomon ile işbirliği yaptı.Kobe Bryant Ödülü'nün yeni tasarımı ise şu şekilde:NBA, basın açıklamasında ödülün yeni tasarımında Bryant'ın kariyerine atıfta bulunan bölümleri şu şekilde açıkladı:Sekiz kenarlı temel, NBA All-Star Maçının sekseninci yılını ve Bryant'ınnumaralı forma numarasına atıfta bulunuyor. Kupanın etrafındakiyıldız, Kobe'ninkez All-Star seçilmesini,taban yüksekliği ise, Bryant'ınkazandığı All-Star MVP'si ödülünü temsil ediyor.24 yıldız, maçta yer alan her bir All-Star'ı ve Bryant'ınnumaralı forma numarasını temsil ediyor.yükseklik, Bryant'ınAll-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne bir selam niteliğinde.10 yıldız, All-Star Maçında ilk beş başlayanları ve Bryant'ınTakımı için giydiğiformasını temsil ediyor.yükseklik, Bryant'ınAll-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne atıfta bulunuyor.yıldız, bir NBA takımının birliğini ve Bryant'ın beş NBA şampiyonluğunu temsil ediyor.inçlik yükseklik, Bryant'ınAll-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne atıfta bulunuyor.Tek yıldız, yıldızların arasındaki asıl yıldızı ve Bryant'ınnormal sezonunda kazandığı MVP ödülünü temsil ediyor. Son yıldızınyüksekliği, Bryant'ınkez kazandığı NBA Finaller MVP'siödüllerine selam niteliğinde.