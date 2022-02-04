NBA'den, Kobe Bryant Ödülü için yeni tasarım!

NBA, 2022 All-Star Maçı MVP'sine verilecek olan Kobe Bryant Ödülü'nün yeni tasarımını tanıttı.
Lig, 20 Şubat'ta Cleveland'da sahibine verilecek olan yeni versiyonu tasarlamak için sanatçı Victor Solomon ile işbirliği yaptı.
Kobe Bryant Ödülü'nün yeni tasarımı ise şu şekilde: KUPANIN DETAYLARI DA AÇIKLANDI
NBA, basın açıklamasında ödülün yeni tasarımında Bryant'ın kariyerine atıfta bulunan bölümleri şu şekilde açıkladı: Temel Ölçü: Sekiz kenarlı temel, NBA All-Star Maçının sekseninci yılını ve Bryant'ın 8 numaralı forma numarasına atıfta bulunuyor. Kupanın etrafındaki 18 yıldız, Kobe'nin 18 kez All-Star seçilmesini, 2 inçlik taban yüksekliği ise, Bryant'ın 2002'de kazandığı All-Star MVP'si ödülünü temsil ediyor. İlk Yükselti: 24 yıldız, maçta yer alan her bir All-Star'ı ve Bryant'ın 24 numaralı forma numarasını temsil ediyor. 7 inçlik yükseklik, Bryant'ın 2007'deki All-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne bir selam niteliğinde. İkinci yükselti: 10 yıldız, All-Star Maçında ilk beş başlayanları ve Bryant'ın ABD Milli Takımı için giydiği 10 numaralı formasını temsil ediyor. 9 inçlik yükseklik, Bryant'ın 2009'daki All-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne atıfta bulunuyor. Üçüncü yükselti: Beş yıldız, bir NBA takımının birliğini ve Bryant'ın beş NBA şampiyonluğunu temsil ediyor. 11 inçlik yükseklik, Bryant'ın 2011'deki All-Star Maçında kazandığı MVP ödülüne atıfta bulunuyor. Dördüncü yükselti: Tek yıldız, yıldızların arasındaki asıl yıldızı ve Bryant'ın 2007-08 normal sezonunda kazandığı MVP ödülünü temsil ediyor. Son yıldızın 2 inçlik yüksekliği, Bryant'ın iki kez kazandığı NBA Finaller MVP'si (2009-2010) ödüllerine selam niteliğinde.