Miami Heat ve Chicago Bulls ekiplerinin, Lonzo Ball ve Kyle Lowry ile ilgili "ayartma" soruşturması nedeniyle NBA'den ceza almak üzere oldukları iddia edildi.



NBA, Miami ve Chicago'nun ligin ayartma kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle Ağustos ayında her iki oyuncunun da işlemleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu soruşturmanın "ileri aşamalarında" olduğunu söylediği NBA'in, suçlu bulundukları takdirde bu takımlar için hangi cezaları verebileceğini şöyle açıkladı:



"NBA, ilgili takım yöneticileri ve temsilcilerle konuştu ve arada geçen kısa mesajları ve e-postaları topladı. Ligin bu soruşturmayla ilgili bulgularının ne olacağını öğrenmeye daha yakın olabiliriz. Takımlar suçlu bulunursa, olası cezalar; takım başına 10 milyon dolara kadar para cezası, Draft hakkı kaybı ve hatta takım yöneticilerinin uzaklaştırılması olabilir."



Lowry bu sezon ortalama 12.1 sayı, 7.3 asist ve 5.1 ribaund ile oynarken, Lonzo ise 12.0 sayı, 5.3 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarına sahip.



