Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'den, Heat ve Bulls'a "ayartma" cezaları kapıda!

Miami Heat ve Chicago Bulls ekiplerinin, Lonzo Ball ve Kyle Lowry ile ilgili "ayartma" soruşturması nedeniyle NBA'den ceza almak üzere oldukları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat ve Chicago Bulls ekiplerinin, Lonzo Ball ve Kyle Lowry ile ilgili "ayartma" soruşturması nedeniyle NBA'den ceza almak üzere oldukları iddia edildi.

NBA, Miami ve Chicago'nun ligin ayartma kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle Ağustos ayında her iki oyuncunun da işlemleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu soruşturmanın "ileri aşamalarında" olduğunu söylediği NBA'in, suçlu bulundukları takdirde bu takımlar için hangi cezaları verebileceğini şöyle açıkladı:

"NBA, ilgili takım yöneticileri ve temsilcilerle konuştu ve arada geçen kısa mesajları ve e-postaları topladı. Ligin bu soruşturmayla ilgili bulgularının ne olacağını öğrenmeye daha yakın olabiliriz. Takımlar suçlu bulunursa, olası cezalar; takım başına 10 milyon dolara kadar para cezası, Draft hakkı kaybı ve hatta takım yöneticilerinin uzaklaştırılması olabilir."

Lowry bu sezon ortalama 12.1 sayı, 7.3 asist ve 5.1 ribaund ile oynarken, Lonzo ise 12.0 sayı, 5.3 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal