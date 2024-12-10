NBA, Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards'ı bir medya röportajında küfürlü dil kullandığı için 25 bin dolar para cezası verdi.



Edwards'ın yorumları, Timberwolves'un geçtiğimiz Cuma günü Golden State Warriors'a karşı 107-90 skorlu galibiyetinin ardından geldi.



Edwards sezonda maç başına 26,4 sayı, 5,4 ribaund ve 4,0 asist ortalamalarına sahip ve Minnesota ise, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finalleri'ne ulaştıktan sonra bu yıla 12-11'lik bir başlangıç yaparak dokuzuncu sıraya yerleşmiş durumda.



