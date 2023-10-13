NBA, Houston Rockets forveti Dillon Brooks'un, Indiana Pacers pivotu Daniel Theis'ın kasık bölgesiyle "dikkatsizce temas kurması" nedeniyle 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Olay, geçtiğimiz Salı günü Rockets ve Pacers arasında oynanan hazırlık maçı başladıktan sonraki beş dakikadan az bir süre içinde meydana gelmişti.



Brooks, perdeleme yapmaya çalışan Theis'ın kasığına vurduktan sonra, hakemler tarafından bu hareket 'flagrant faul-2' olarak değerlendirilmiş ve oyundan atılmıştı.



Brooks, önceki sezon Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ın de dahil olduğu benzer bir olay nedeniyle bir maç ceza almıştı.



