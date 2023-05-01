Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, 2023 playofflarının ilk turundaki medya sorumluluklarını atladığı için 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Brooks, Grizzlies'in Los Angeles Lakers'a karşı ilk turda aldığı dört mağlubiyetin üçünden sonra medyayla konuşmadan arenadan ayrılmıştı.



NBA kurallarına göre oyuncuların, playoff maçlarından sonra medyaya konuşmaları zorunlu kılınıyor. Brooks, seri başlamadan önce ve maçlardan önce LeBron James ve Lakers'a trash-talk yaparak gündeme gelmiş, ancak mağlubiyetlerin ardından medyayla görüşmeyi atladığı için büyük oranda eleştirilmişti.





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