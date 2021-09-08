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NBA'den De'Aaron Fox'a doping testi!

Sacramento Kings'in yıldızı De'Aaron Fox, Instagram'da kaslarını gösterdiği bir fotoğrafını yayınladıktan sonra, NBA tarafından doping testine tabi tutuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in yıldızı De'Aaron Fox, Instagram'da kaslarını gösterdiği bir fotoğrafını yayınladıktan sonra, NBA tarafından doping testine tabi tutuldu.

Ağırlık kaldırma sürecinde kas kütlesi kazanmak normal olsa da, bazen değişiklikler olağan dışı görünebiliyor. Bunun bir sonucu olarak NBA, bazı oyuncuların bu yolda yardımcı olacak herhangi bir madde kullanmadıklarından emin olmak için doping testi yaptırabiliyor.

Bu durum, yakın zamanda iki kolunda da 45 kg'lık iki dambıl tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fox'ın başına geldi.

Fox, bu fotoğrafı paylaşması sonrası bir doping kontrol görevlisinin kendisine bir randevu verildiğini belirttiği bir mesajı paylaştı:




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