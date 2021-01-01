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NBA'den David Griffin'e 50 bin dolar ceza!

NBA, New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin'in, "kamuoyunda hakemlere yönelik eleştirileri ve NBA için zararlı yorumları" nedeniyle 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin'in, "kamuoyunda hakemlere yönelik eleştirileri ve NBA için zararlı yorumları" nedeniyle 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Griffin, Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın 7 Mayıs'ta kırık sol yüzük parmağını kırması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalmasının ardından hakemleri kınayarak, 20 yaşındaki All-Star'ı korumak için yeterince şey yapmadıklarını iddia etmişti.

Williamson geçtiğimiz Salı günü Golden State Warriors karşısında sakatlanmış ve ve üçüncü çeyrekte oyundan ayrılmak durumunda kalmıştı.

İkinci sezonunda %61.1 şut isabetiyle 27.0, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları bulunan Zion'ın, büyük ihtimalle sezonu kapattığı düşünülüyor.


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