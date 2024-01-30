NBA, Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'a topu tribünlere tekmelediği için 15 bin dolar para cezası verdi.
NBA Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Joe Dumars, Russell'ın, maç topunu seyirci tribünlerine tekmelediği için 15 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Olay, Lakers'ın 27 Ocak'ta Chase Center'da Golden State Warriors'a karşı aldığı 145-144'lük galibiyetin ardından meydana gelmişti.
Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yarı sahadan şut atmasının ardından Russell, basketbol topunu yere düşmeden tekmelemişti.
NBA Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Joe Dumars, Russell'ın, maç topunu seyirci tribünlerine tekmelediği için 15 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Olay, Lakers'ın 27 Ocak'ta Chase Center'da Golden State Warriors'a karşı aldığı 145-144'lük galibiyetin ardından meydana gelmişti.
Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yarı sahadan şut atmasının ardından Russell, basketbol topunu yere düşmeden tekmelemişti.