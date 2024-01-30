NBA'den D'Angelo Russell'a 15 bin dolar ceza!

NBA, Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'a topu tribünlere tekmelediği için 15 bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA'den D'Angelo Russell'a 15 bin dolar ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 13:50
NBA, Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'a topu tribünlere tekmelediği için 15 bin dolar para cezası verdi.

NBA Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Joe Dumars, Russell'ın, maç topunu seyirci tribünlerine tekmelediği için 15 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Olay, Lakers'ın 27 Ocak'ta Chase Center'da Golden State Warriors'a karşı aldığı 145-144'lük galibiyetin ardından meydana gelmişti.

Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yarı sahadan şut atmasının ardından Russell, basketbol topunu yere düşmeden tekmelemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery