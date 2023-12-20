NBA'den Brooks ve Udoka'ya para cezası!

Houston Rockets forveti Dillon Brooks ve başantrenör Ime Udoka ikilisi, hakemlerle yaşadıkları diyalog nedeniyle NBA tarafından para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den Brooks ve Udoka'ya para cezası!
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20 Aralık 2023 12:57
Houston Rockets forveti Dillon Brooks ve başantrenör Ime Udoka ikilisi, hakemlerle yaşadıkları diyalog nedeniyle NBA tarafından para cezasına çarptırıldı.

Brooks, bir maç hakemine karşı uygunsuz dil kullandığı ve hakemi alenen eleştirdiği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Udoka ise, aynı şekilde bir maç hakemine uygunsuz dil kullandığı için 25 bin dolar para cezası aldı.

Rockets'ın 17 Aralık'ta Milwaukee Bucks ile oynadığı karşılaşma sırasında gerçekleşen olay, hem Brooks hem de Udoka'nın teknik fauller alarak oyundan atılmalarıyla sonuçlanmıştı.

Karşılaşma, maçın dördüncü çeyreğinin bitimine 38 saniye kala gerçekleşmiş ve Rockets ise, Fiserv Forum'da 128-119 mağlup olmuştu.

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