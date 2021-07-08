NBA'den 75. yıla özel yeni logo!

NBA, ligin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak için, gelecek sezon için özel olarak dizayn edilen elmas logosunu yayınladı.Lig, logonun kortlarda, resmi NBA ürünlerinde, arenalarda ve orijinal yayın, dijital ve sosyal medya içeriklerinde görüneceğini duyurdu.NBA'in 75. yıldönümü sezonu ile ilgili ek ayrıntıların, önümüzdeki aylarda sürekli olarak paylaşılacağı açıklandı.Geçtiğimiz ay, Wilson Sporting Goods, NBA ile ortaklaşa 75. yıl dönümü sezonu öncesinde ligin yeni resmi maç topunu da tanıtmıştı.