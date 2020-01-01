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NBA'de Yılın Koçu, Tom Thibodeau seçildi!

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun, 2020-21 sezonu için Yılın Koçu ödülünün sahibi olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun, 2020-21 sezonu için Yılın Koçu ödülünün sahibi olduğu bildirildi.

Phoenix Suns koçu Monty Williams'ın ikinci, Utah Jazz koçu Quin Snyder'ın ise oylamada üçüncü sırada yer aldığı bildirildi. Williams'ın, Thibodeau'dan daha fazla birinci sıra oyu aldığı ve Knicks koçunun 351 puanına kıyasla, toplam 340 puan aldığı kaydedildi.

Thibodeau daha önce 2011 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştu.

Doc Rivers (Philadelphia 76ers), Nate McMillan (Atlanta Hawks), Steve Nash (Phoenix Suns) ve Michael Malone'un (Denver Nuggets) da oy aldıkları kayda geçti.


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